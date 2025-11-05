- Дата публікації
6500 грн від держави: кому нададуть допомогу і на що можна буде витратити — Свириденко
Держава виплатить 6500 грн одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям — дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Держава запроваджує одноразову адресну допомогу у розмірі 6500 гривень для вразливих категорій населення.
Про це розповідає прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття та інші першочергові потреби.
Виплати передбачені для дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях, дітей-вимушених переселенців, осіб з інвалідністю серед ВПО та самотніх пенсіонерів.
Отримати допомогу можна буде на Дія.Картку або поточний рахунок із спеціальним режимом використання.
За словами Свириденко, на реалізацію програми держава спрямовує 4,3 млрд грн, і очікується, що нею скористаються близько 660 тисяч людей.
Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що від грудня в Україні запрацює нова програма зимової підтримки для населення. Він доручив уряду сформувати “достатньо значимий пакет програм”.
Як і минулого року, буде збережено пряму фінансову підтримку, яку українці зможуть витратити на нагальні потреби. Крім того, запускається окрема програма для найбільш вразливих категорій: самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій. Уряд має представити деталі пакету “Зимової підтримки” до 15 листопада.