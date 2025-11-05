ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1150
Час на прочитання
1 хв

6500 грн від держави: кому нададуть допомогу і на що можна буде витратити — Свириденко

Держава виплатить 6500 грн одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям — дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Держава запроваджує одноразову адресну допомогу у розмірі 6500 гривень для вразливих категорій населення.

Про це розповідає прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття та інші першочергові потреби.

Виплати передбачені для дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю у прийомних сім’ях, дітей-вимушених переселенців, осіб з інвалідністю серед ВПО та самотніх пенсіонерів.

Отримати допомогу можна буде на Дія.Картку або поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

За словами Свириденко, на реалізацію програми держава спрямовує 4,3 млрд грн, і очікується, що нею скористаються близько 660 тисяч людей.

Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що від грудня в Україні запрацює нова програма зимової підтримки для населення. Він доручив уряду сформувати “достатньо значимий пакет програм”.

Як і минулого року, буде збережено пряму фінансову підтримку, яку українці зможуть витратити на нагальні потреби. Крім того, запускається окрема програма для найбільш вразливих категорій: самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій. Уряд має представити деталі пакету “Зимової підтримки” до 15 листопада.

Дата публікації
Кількість переглядів
1150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie