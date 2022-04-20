30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

800 млн доларів: Україна може отримати ще один пакет військової допомоги від США

800 млн доларів: Україна може отримати ще один пакет військової допомоги від США

Новий пакет щодо допомоги може бути затверджено упродовж найближчих 36 годин.

США планують надати ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.

Про це інформує CNN.

Президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, зауважив, що США планують надіслати в Україну більше артилерії.

Посадовець з Білого дому додав, що новий пакет може бути затверджено упродовж найближчих 36 годин, хоча інший представник адміністрації американського лідера зазначив, що конкретні терміни не визначено, але рішення може бути ухвалено найближчими днями.

Нагадаємо, що раніше адміністрація американського президента Джо Байдена затвердила пакет військової допомоги на суму 800 млн доларів з засобами артилерії та проти артилерійськими радарами.

Також читайте АЕС України отримали допомогу від американської Westinghouse

Очікується, що новий пакет допомоги від США також оцінюватиметься в таку саму суму. Якщо його ухвалять, то розмір допомоги, яку Америка від початку вторгнення Росії на території нашої держави надала Україні, досягне 3,4 млрд доларів.

Раніше Велика Британія, США та Канада пообіцяли надати Україні важке озброєння.

Читайте також:

США виділять Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів - яке озброєння входить до пакету (жестовою мовою)