90 днів, щоб не втратити виплати: в ПФУ нагадали, хто ризикує залишитися бе пенсії

Пенсіонерка

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Українці, які досягли пенсійного віку, мають три місяці, щоб звернутися до Пенсійного фонду та отримати виплату з дня, наступного за днем досягнення відповідного віку. Якщо пропустити цей строк, пенсію призначать лише з дати подання заяви, а виплати за попередній період можна втратити.

Про правила оформлення пенсії за віком нагадали в Пенсійному фонді України.

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Скільки часу є на оформлення пенсії

Подати заяву про призначення пенсії за віком можна після виникнення права на неї або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

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Водночас важливо враховувати строк звернення. Якщо людина подасть документи не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію призначать із дня, наступного за днем його досягнення.

Якщо ж звернутися до Пенсійного фонду пізніше, виплату нараховуватимуть із дати подання заяви. Тобто людина може втратити виплати за період від набуття права на пенсію до фактичного звернення.

Саме тому тим, хто планує вихід на пенсію, не варто відкладати оформлення документів на останній момент.

Як подати заяву на призначення пенсії

Українці можуть оформити пенсію одним із трьох способів:

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особисто — звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн — подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштою — надіслати заяву та необхідні документи.

Дата звернення визначається залежно від обраного способу подання документів.

Якщо людина подає заяву особисто, враховують день її прийняття органом Пенсійного фонду. У разі оформлення онлайн — дату реєстрації заяви на вебпорталі. Якщо документи надсилають поштою, датою звернення вважається дата поштового штемпеля.

Це важливо враховувати, щоб не пропустити тримісячний строк через затримки з поданням документів.

Як призначають пенсію під час воєнного стану

Для громадян, які проживають або проживали на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або які перебували під тимчасовою окупацією, передбачено особливий порядок призначення пенсій.

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Він діє під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Загальні правила призначення пенсії за віком визначені статтею 26 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, від 1 листопада змінюються пенсії. Вже стало відомо, кого торкнуться вікові надбавки та які суми буде збільшено. Окремі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові виплати залежно від віку.

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