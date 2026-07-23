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ТСН у соціальних мережах

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"90 грн за літр ще не межа": експерт попередив про неминуче зростання цін

Українські АЗС піднімають ціни на бензин і дизель. Паливний ринок уже готується до нового витка зростання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Низка мереж АЗС знову переглянула вартість пального

Низка мереж АЗС знову переглянула вартість пального / © Associated Press

Вартість пального в Україні на рівні 90 гривень за літр — не є межею. Ціна може зрости ще більше.

Про це експерт з геоекономіки Олег Саркіц заявив в ефірі «Вечір.LIVE».

Зі слів експерта, подальше зростання цін на пальне в Україні залежатиме від ситуації на світовому нафтовому ринку та подій на Близькому Сході.

«90 гривень — це не межа. Якщо ціна на нафту становитиме 120-140 доларів за барель, ми, на жаль, будемо змушені платити набагато більше», — сказав Саркіц.

Він пояснив, що Україна вже починає закуповувати дорожчі нафтопродукти після вичерпання раніше сформованих запасів, тому підвищення цін може відбуватися вже найближчими тижнями.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Упродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр, засновник групи компаній Prime, повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Водіям варто готуватися до суттєвого здорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту.

Станом на ранок 23 липня на українських заправках зафіксовано нові ціни на пальне. Паливний ринок демонструє локальні зміни.

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