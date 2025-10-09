ТСН у соціальних мережах

$90 млн за півроку: Метінвест Ахметова увійшов до десятки найбільших інвесторів України

Група Метінвест увійшла до топ-10 найбільших і найуспішніших компаній-інвесторів України за версією dsnews.ua.

Видання зазначило компанії, чиї інвестиції створюють відчутний ефект не лише для акціонерів, але й для держави — сприяють відновленню економіки, розвитку інновацій, людського капіталу та безпеки країни. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс на 35% і становив понад 534 млрд грн. Лише за перше півріччя 2025 року українські компанії інвестували 280 млрд грн — майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Майже чверть цих вкладень припадає саме на промисловість.

Попри повномасштабну війну та втрату ключових активів у Маріуполі, Метінвест залишається одним із найбільших приватних інвесторів в Україні. У 2024 році компанія спрямувала $251 млн у капітальні інвестиції, причому 90% цих коштів залишилися в Україні. Вони були вкладені у виробництво, ремонт і модернізацію обладнання, підтримку технологічних процесів, розвиток енергетичних рішень і підвищення безпеки праці.

У 2025 році Метінвест не зменшує темпів інвестування: за перше півріччя компанія вклала $90 млн, а до кінця року планує інвестувати $293 млн. Основну частину коштів спрямовано на підтримку стабільної роботи гірничо-збагачувальних комбінатів і металургійних підприємств, а також на зміцнення енергетичної безпеки.

Зокрема, у 2025 році компанія провела масштабні капремонти на «Каметсталі»: загальний обсяг інвестицій у підприємство сягнув майже $29 млн. На «Запоріжсталі» у модернізацію вкладено понад $6 млн, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті — близько $19 млн, а на Центральному ГЗК — $3 млн.  

Суттєві інвестиції спрямовуються також на підвищення енергетичної незалежності. У 2022–2024 роках Метінвест придбав понад дві сотні дизельних генераторів загальною потужністю 23 МВт, а також модернізував власні парові генерації потужністю 89 МВт. На «Каметсталі» запущено пілотний проєкт із використання газової генерації, а в планах - нові газопоршневі установки та проєкти з будівництва сонячних електростанцій. 

Також Метінвест активно інвестує і в людський капітал. Група заснувала перший приватний технічний університет в Україні — Метінвест Політехніка. З 2022 року в розвиток освіти вкладено близько 570 млн грн, з яких 513 млн грн спрямовано на створення сучасної матеріальної бази університету. Паралельно розвиваються технології штучного інтелекту: ІТ-компанія Metinvest Digital створює рішення для оптимізації виробництва та контролю якості. Наприклад, система ForgeCheck виявляє дефекти металу на ранніх етапах, а платформа SPAIS допомагає запобігати порушенням техніки безпеки на виробництві. 

Як відомо, з 24 лютого 2022 року Метінвест вклав більше 28 млрд гривень інвестицій в українську економіку. Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,2 млрд грн. Із них 5,2 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова.

