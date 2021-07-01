90% українців підтримують кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів – дослідження

Більшість українців підтримує ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Info Sapiens.

За словами президента Володимира Зеленського, незаконне переміщення товарів через кордон поза митним контролем щороку завдає близько 300 млрд гривень збитків державному бюджету.

Значну кількість контрабанди складає підакцизна продукція: алкоголь, тютюнові вироби та пальне.

90% респондентів погодились із думкою, що за контрабанду таких товарів у великих та особливо великих розмірах має наставати кримінальна відповідальність.

"Частка тих, хто підтримує кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, найвища серед респондентів найстаршої вікової групи 70+ років (97%), а частка тих, хто не підтримує, найвища серед респондентів наймолодшої вікової групи 18-29 років (9%)", - говориться в дослідженні.

У регіональному вимірі найбільша кількість прихильників криміналізації великої контрабанди – на Півночі та в Києві (94% і 93% відповідно), найменша – на Сході (83%) та Заході (87%).

Дослідженні проведено методом телефонного опитування 14-18 червня. В ньому взяло участь 1 000 респондентів.

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