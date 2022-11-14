А-Банк разом з Mastercard запустив акцію “Зв'язок без кордонів з новим смартфоном від А-Банку”

А-Банк запустив акцію разом з Mastercard “Зв'язок без кордонів з новим смартфоном від А-Банку” та дарує 5 смартфонів IPhone 14 та 125 PowerBank!

“Ми, як і кожен українець, розуміємо, як важливо завжди залишатися на зв'язку з рідними та близькими, особливо зараз. Саме тому ми вирішили запустити акцію. Крутість акції полягає в тому, що клієнтам треба здійснити просту операцію — покупку через Google Pay або Apple Pay від 500 грн — і кожен може отримати свій новенький IPhone 14 чи PowerBank” - повідомляє керівник напрямку “Кредитні картки” Євген Зайченко.

Що потрібно зробити клієнтам, щоб виграти новенький IPhone 14?

Завантажити додаток ABank24 та оформити картку платіжної системи Mastercard — віртуальну чи пластикову;

Додати картку Mastercard в електронний гаманець Google Pay або Apple Pay, у разі, якщо картку ще не додано;

Здійснити покупку через електронний гаманець від 500 грн в магазині чи інтернеті в будь-якій точці світу;

Кожна транзакція щотижня братиме участь у розіграші одного з 5 смартфонів iPhone 14.

Також 125 клієнтів, які здійснять найбільшу кількість покупок, отримають PowerBank — по 25 PowerBank щотижня!

Розіграш IPhone 14 буде проводитись на сторінці А-Банку в соцмережі Instagram, а перший розіграш буде проведено вже 16.11.2022

Акція діє до 10.12.2022.

Детальна інформація щодо акції розміщена на офіційному сайті банку.

Про А-Банк

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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