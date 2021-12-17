Від 17.12.2021 А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави усім, хто має дві вакцини та зелений сертифікат у Дії.

Гроші отримують миттєво клієнти, які раніше оформили картку єПідтримка в А-Банку для зарахування 1000 грн, та клієнти, які зараз обирають можливість отримати виплату через А-Банк.

Картку єПідтримка можна оформити в А-Банку трьома способами.

1. У застосунку Дія вибрати послугу ”Отримання 1000 грн”. Застосунок перевіряє три умови: наявність повної вакцинації, вік, громадянство. Якщо все добре, з'являється кнопка «Далі». Треба перейти на перелік банків, де можна відкрити спецрахунок.

Натиснути на А-Банк, перейти в мобільний застосунок ABank24, вибрати послугу ”Отримання картки єПідтримка”.

2. В мобільному додатку ABank24: у гаманці серед своїх карток вибрати картку єПідтримка, на барабані обрати меню “Картка єПідтримка” та натиснути кнопку “Отримати”.

3. У відділенні А-Банку: повідомити співробітнику Банку, що вам потрібна віртуальна картка єПідтримка.

Оформлення цієї картки безкоштовне. Не буде жодної плати за обслуговування.

Після оформлення картки у застосунку Дія можна обрати створений в А-Банку рахунок та надіслати заяву для нарахування 1000 гривень. Виплати отримають усі громадяни України, які мають повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, незалежно від того, коли вони вакцинувалися. У разі, якщо користувач не проходить перевірку на наявність сертифікату — необхідно спочатку надіслати запит на його отримання у застосунку Дія.

Критерії отримання виплати:

вік 18+;

вакцинація двома дозами й наявність «зеленого» COVID-сертифіката у застосунку Дія;

громадянин України.

Витратити 1000 грн можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна категорії. А-Банк розпізнає їх при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів — чотиризначний код, який закріплений за категорією бізнесу. При оплаті карткою єПідтримка він має збігтися з одним з кодів. Отже витратити гроші на інші цілі, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою — буде неможливо. Наприклад, при спробі сплатити карткою в магазині одягу Банк оплату не проведе, оскільки ця торгова точка має МСС-код «Одяг». Але при сплаті за квиток на потяг чи книги платіж пройде, оскільки ця торгова точка має відповідний МСС, що підпадає під програму єПідтримки.

Гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання, якщо за 4 місяці гроші не будуть витрачені, рахунок закриють, а гроші повернуться в держбюджет.

Про А-Банк:

А-БАНК представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку – надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України – 232 відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Дія:

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн понад 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 15 своїх цифрових документів та 12 послуг.

Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження, довідка переселенця (ВПО) та COVID-сертифікати. Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.