А-Банк запустив web-версію нової платформи — “А-Бізнес”

А-Банк запустив web-версію нової платформи, в якій вже зараз можуть працювати ФОП, — “А-Бізнес”. Це web-версія для ФОП та юридичних осіб, яка також буде у пригоді бухгалтерам, для зручної роботи з клієнтами-ФОП. При цьому для самих клієнтів-ФОП працює зручний додаток АBank24, в якому можна виконувати необхідні операції.

Якими функціями можуть користуватися клієнти у новій версії “А-Бізнес”?

перегляд рахунків, контроль їхнього стану та балансів;

перегляд виписки по рахунках на екрані та при необхідності — отримання її у вигляді файлу;

швидкий переказ коштів з рахунку на особисту картку та платежі за реквізитами IBAN;

створення та використання шаблонів платежів;

надання доступу своєму бухгалтеру(-ам).

До речі, приємний бонус для бухгалтерів: під своїм акаунтом вони можуть працювати з декількома рахунками ФОП, за якими їм було надано доступ, одночасно, без переходу між акаунтами.

“Даний функціонал є базою, необхідною для роботи кожного ФОП, та це лише перший крок — ми плануємо додавати нові функції, можливості, які будуть в пригоді нашим клієнтам для зручного та швидкого обслуговування клієнтів. Також наприкінці року ця платформа буде доступна ще й для юросіб” - повідомив керівник напрямку малого та середнього бізнесу у А-Банку — Олександр Ніколенко.

Додатково до існуючого функціонала “А-Бізнес” кожен клієнт-ФОП в А-Банку отримує ряд переваг:

безкоштовне відкриття та обслуговування рахунків;

можливість стати клієнтом банку та користуватися послугами віддалено, знаходячись у будь-якій точці світу;

для роботи та контролю власних рахунків не потрібно встановлювати додаткових програм, тому немає жодних вимог до операційної системи чи браузера;

оновлення інформації про стан рахунків в режимі онлайн;

цілодобова служба підтримки для вирішення будь-якого питання клієнта.

Для того, щоб спробувати нові функції платформи А-Бізнес, необхідно:

мати відкритий рахунок ФОП у А-Банку (для клієнтів, що ще не мають рахунку у клієнт-банку, буде надана інструкція для його швидкого відкриття в онлайні);

перейти за посиланням.

Про А-Банк

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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