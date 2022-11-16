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А-Банк запустив web-версію нової платформи — “А-Бізнес” Новини компаній

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А-Банк запустив web-версію нової платформи — “А-Бізнес”

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів.

А-Банк запустив web-версію нової платформи, в якій вже зараз можуть працювати ФОП,  — “А-Бізнес”. Це web-версія для ФОП та юридичних осіб, яка також буде у пригоді бухгалтерам, для зручної роботи з клієнтами-ФОП. При цьому для самих клієнтів-ФОП працює зручний додаток АBank24, в якому можна виконувати необхідні операції. 

Якими функціями можуть користуватися клієнти у новій версії  “А-Бізнес”? 

  • перегляд рахунків, контроль їхнього стану та балансів; 
  • перегляд виписки по рахунках на екрані та при необхідності — отримання її у вигляді файлу;
  • швидкий переказ коштів з рахунку на особисту картку та платежі за реквізитами IBAN;
  • створення та використання шаблонів платежів;
  • надання доступу своєму бухгалтеру(-ам).

До речі, приємний бонус для бухгалтерів: під своїм акаунтом вони можуть працювати з декількома рахунками ФОП, за якими їм було надано доступ,  одночасно, без переходу між акаунтами. 

“Даний функціонал є базою, необхідною для роботи кожного ФОП, та це лише перший крок — ми плануємо додавати нові функції, можливості, які будуть в пригоді нашим клієнтам для зручного та швидкого обслуговування клієнтів. Також наприкінці року ця платформа буде доступна ще й для юросіб” - повідомив керівник напрямку малого та середнього бізнесу у А-Банку —  Олександр Ніколенко.

Додатково до існуючого функціонала “А-Бізнес” кожен клієнт-ФОП в А-Банку отримує ряд переваг: 

  • безкоштовне відкриття та обслуговування рахунків; 
  • можливість стати клієнтом банку та користуватися послугами віддалено, знаходячись у будь-якій точці світу; 
  • для роботи та контролю власних рахунків не потрібно встановлювати додаткових програм, тому немає жодних вимог до операційної системи чи браузера; 
  • оновлення інформації про стан рахунків в режимі онлайн; 
  • цілодобова служба підтримки для вирішення будь-якого питання клієнта.

Для того, щоб спробувати нові функції платформи А-Бізнес, необхідно:

  • мати відкритий рахунок ФОП у А-Банку (для клієнтів, що ще не мають рахунку у клієнт-банку, буде надана інструкція для його швидкого відкриття в онлайні);  
  • перейти за посиланням.

Про А-Банк

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Дата публікації
Перегляди
140
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