Абанк подарував 1 000 000 грн клієнту — учаснику програми єВідновлення, який втратив житло на початку війни

20 жовтня 2023 року Абанк провів унікальний розіграш 1 000 000 грн серед клієнтів, які оформили картку єВідновлення та отримали грошову виплату від держави. Клієнти, що взяли участь у розіграші — українці, чиє майно було пошкоджено під час повномасштабного вторгнення.

Абанк одразу підтримав державну ініціативу єВідновлення, щоб допомогти клієнтам подати заявку на компенсацію, і став другим банком за кількістю виданих карток - 146 тис.

Унікальність розіграшу в тому, що його було проведено під час Щоквартальної наради в Абанку. Розіграш проводили Голова правління Банку Кандауров Юрій Васильович та керівник напрямку “Кредитні картки” Зайченко Євген Сергійович, а присутніми були співробітники банку, які одразу привітали переможця.

“Цією ініціативою ми хотіли підтримати наших клієнтів, які постраждали від військових дій. В часи війни важко оцінити, наскільки морально і матеріально складно громадянам, яким пошкодили житло, тому 1 млн грн мав бути значною допомогою для ремонту чи купівлі нового житла. Ми раді, що змогли допомогти саме тому клієнту, який цього потребував”, — поділився Голова правління Банку Кандауров Юрій Васильович.

26 жовтня 2023 року у київському відділенні Абанку було вручено чек та зараховано грошовий виграш у розмірі 1 000 000 грн переможцю Володимиру Литвину.

З розповіді переможця, будинок, в якому жив Володимир з сім'єю, був новий, пройшло лише 3 роки з моменту їх заселення. В бік області, де проживав Володимир, було запущено “Гради”, снаряд влучив прямо в будинок. Повністю зруйновано дах, стіну будинку та значна руйнація всередині.

“Гроші від держави та виграш в Абанку плануємо витратити на відновлення нашого дому та… подарунок для дружини купимо, в неї невдовзі день народження, оберемо те, що вона хоче” — зізнається Володимир.

Володимир подякував Абанку за допомогу, що сьогодні стала дійсно безцінною для його родини. Відео з привітанням та зарахуванням коштів клієнту можна переглянути за посиланням.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках

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