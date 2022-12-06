Абанк разом з Епіцентром презентували нову картку “Вигода” та розповіли про її великі переваги

З 5 грудня 2022 року Абанк додає до своєї лінійки картку, яка поєднала в собі вигідні функції, що стануть у пригоді тим, хто любить заощадити, та тим, хто любить обирати найкраще в Епіцентрі.

Які переваги очікують власників картки “Вигода”?

З карткою “Вигода” клієнт зможе дозволити собі будь-що з вигідною розстрочкою під 0,00001% до 6 міс.;

якщо кошти несподівано скінчилися, в пригоді може стати кредитний ліміт від Абанку до 200 000 грн з пільговим періодом до 62 днів;

1% кешбеку за будь-якою покупкою та 1% балів за будь-яку покупку в Епіцентрі.

Важливо, що для клієнтів Абанку та Епіцентру оформлення та обслуговування картки цілком безкоштовні.

Та це не всі переваги використання нової картки, що чекають клієнтів Абанку.

“Ми цінуємо час наших клієнтів, тому важливим критерієм при створенні продукту для нас є швидкість та зручність оформлення, саме тому картку можна оформити протягом 5 хвилин у мобільному додатку АBank24. Тільки уявіть: ви у магазині “Епіцентр”, у черзі, і коли приходить час розплатитися — ви робите це щойно оформленою карткою “Вигода” — це дуже круто!” — повідомляє керівник напрямку “Кредитні картки” Євген Зайченко.

“Карткою “Вигода” в Епіцентрі користуються понад 6,5 млн наших покупців. Але ми разом з Абанком хочемо надати ще більше вигод та переваг нашим лояльним клієнтам: подвійні відсотки кешбеку та зручну розстрочку на безліч товарів від Епіцентру без переплат. Я переконана – в цей непростий час люди потребують нашої підтримки, і ми створюємо спільні корисні продукти” — коментує Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ “Епіцентр К” з реклами та маркетингу.

Щоб оформити картку “Вигода”, необхідно:

мати додаток АBank24;

пройти реєстрацію за 5 хвилин.

До речі, картку лояльності Епіцентру автоматично буде додано у додаток АBank24, тому у клієнтів не буде шансу не надати її касиру чи не використати при самостійній оплаті.

Докладна інформація про картку “Вигода” розміщена на офіційному сайті банку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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