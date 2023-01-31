Абанк разом з компанією “АТБ-маркет” презентували найочікуванішу картку для клієнтів

“Усе найкраще починається з “А” — інтригуюче повідомляють у пресслужбі Абанку про запуск картки “АТБ”.

Адже тепер клієнти Абанку можуть оформити картку “АТБ" протягом декількох хвилин. З карткою АТБ клієнти отримають постійну знижку 5% на акційні товари в мережі магазинів АТБ, що позначені цінниками у вигляді картки.

Які ще можливості має нова картка?

Кредитний ліміт до 200 000 грн, у разі його доступності, з пільговим періодом до 62 днів;

безкоштовне оформлення та обслуговування картки;

кешбек до 20% на обрані категорії;

платежі з картки на картку — без комісії;

оплата комунальних послуг — безкоштовно;

всі оновлення у банку автоматично будуть доступні на вашій картці.

Оформити картку можуть як існуючі, так і нові клієнти, через зручний мобільний додаток АBank24.

Карткою можна користуватися через електронний гаманець, без необхідності оформлювати фізичну картку, що дає змогу клієнтам завжди мати її з собою.

Докладна інформація про картку “АТБ” розміщена на офіційному сайті банку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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