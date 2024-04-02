Абанк та Аврора за сприяння Visa анонсували новий спільний проєкт з підтримки українських виробників та повернення кешбеку українцям

Нещодавно президентом Володимиром Зеленським було анонсовано програму, що знаменує нову економічну політику держави — “Зроблено в Україні”. Сьогодні такі ініціативи дуже важливі для вітчизняних виробників та бізнесу.

Зараз програма знаходиться на етапі розробки та невдовзі буде запущена, а чи потрібно чекати на її запуск, чи варто обирати українське вже зараз?

Саме тому Абанк та мережа мультимаркетів “Аврора” вирішили вже сьогодні підтримати ініціативу Офісу президента та закликають клієнтів приєднатися до спільного проєкту “Зроблено в Україні” за підтримки глобальної компанії платіжних технологій Visa та цифрової платформи Deeployalty.

В рамках спільного проєкту Абанку та компанії “Аврора” клієнти матимуть можливість, купуючи товари в мережі мультимаркетів “Аврора”, що позначені спеціальними цінниками з символом “UA”, при оплаті карткою Visa від Абанку повертати 5% кешбеку від суми вартості цих товарів.

Таким чином, кожен українець може не лише підтримати вітчизняне виробництво, а й повернути частину витрачених коштів.

Проєкт стартував 2 квітня, а отже кожен українець вже може долучитися до нього. Для цього потрібно:

мати картку Visa від Абанку;

у будь-якому мультимаркеті “Аврора” придбати товар, позначений спеціальним цінником з символом “UA”;

очікувати зарахування на картку 5% кешбеку за українські товари.

“Це наша перша співпраця з мережею мультимаркетів “Аврора”, але ми неймовірно раді та пишаємося, що зможемо попрацювати саме в рамках такого, вагомого для України сьогодні, проєкту “Зроблено в Україні”. Адже сьогодні українське виробництво доводить, що наші товари можуть не тільки конкурувати, але й стояти на щабель вище за закордонних виробників та їхні товари” — поділився керівник напрямку “Кредитні картки” Абанку Євген Зайченко.

«Ми — український бізнес і працюємо з українськими постачальниками. Наш новий партнерський проєкт — можливість запропонувати покупцям приємний бонус та заохочувати людей купувати українське», — каже Тарас Панасенко, СЕО «Аврори».

Детальні умови можна переглянути на сайті банку та на сайті avrora.ua.

Знайти найближчий магазин ви можете на сайті партнера “Аврора”.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Аврора

Міжнародна мережа мультимаркетів Аврора.

“Аврора” - найбільша в Україні мережа магазинів формату one dollar store. У лютому 2011 року в м. Полтава було відкрито перший магазин. На сьогодні мережа зростає з середнім темпом понад 50% в рік та налічує понад 1300 торгових точок. З 2023 року почала експансію. Перша країна - Румунія.

В даному форматі магазинів стали найбільш конкурентоспроможними та ефективними завдяки тому, що постійно прагнуть досягти максимальної ефективності у побудові бізнес-процесів.

Про Visa

Visa (NYSE: V) – світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку. Наша місія – об’єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоб сприяти добробуту споживачів та процвітанню бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтесь більше на сайті: visa.com.ua.

Про Deeployalty

Deeployalty - цифрова платформа, яка допомагає рітейлу та банкам в залученні та монетизації клієнтської бази. За допомогою нашої цифрової платформи Deeployalty ми прагнемо формувати лояльність до людей та природи, впроваджуючи інноваційні підходи до програм лояльності. Одним з наших ключових принципів є зменшення використання чеків, що сприяє ефективнішому використанню ресурсів та зменшенню екологічного відбитку.

Наші партнери, серед яких Фокстрот, KFC, EVA, WOG, мультимаркет “Аврора”, Comfy, Sportbank, Абанк, Sense Bank та інші, поділяють цю відповідальність та активно підтримують наші зусилля у створенні більш сталого майбутнього для нашої планети та спільнот.