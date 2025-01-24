AFINA Group: новий етап розвитку — відкриття філії та складу у Львові

У січні 2025 року AFINA Group відкрила нову філію та сучасний склад у Львові - ключовий логістичний вузол, який дозволить ефективніше задовольняти потреби партнерів у цьому регіоні. Відкриття складу у Львові є логічним продовженням активного розвитку компанії, яка за 20 років роботи на ринку перетворилася з локального дистриб’ютора на одного з провідних національних операторів. Цей об’єкт стане потужною опорою для обслуговування клієнтів у західному регіоні України, забезпечуючи швидку та якісну логістику.

Львівський розподільчий центр — це сучасний логістичний об’єкт, що відповідає найвищим стандартам класу “А” для швидкої обробки вантажів. Центр оснащений сучасною WMS-системою для ефективного управління складом та TMS-системою для організації якісної доставки. Уже цього місяця зі складу у Львові розпочалися перші відвантаження.

"Львівський склад — це ключовий елемент нашої стратегії розширення. Ми відкриваємо нові можливості для обслуговування клієнтів та будуємо амбітні плани на майбутнє. Компанія продовжує створювати ефективні та зручні умови співпраці для наших партнерів, - зазначає Валентин Бєляєв, директор AFINA Logistics. - Ми надаємо повний спектр логістичних послуг, включаючи транспортування, зберігання, фулфілмент, крос-докінг, управління запасами та експортно-імпортні операції. Наші високі стандарти якості підтверджені сертифікацією за ISO 9001:2015 та ISO 28000:2007, що гарантує безпеку та надійність усіх процесів”.

Новий склад у Львові не лише покращує логістичні можливості, але й розширює перспективи розвитку компанії, надаючи клієнтам більш оперативну обробку та доставку замовлень. Це ще один крок у розбудові масштабної логістичної інфраструктури компанії, яка вже охоплює понад 50 000 кв. м складських приміщень по всій Україні.

Наприкінці 2024 року AFINA Group відзначила 20-річчя своєї діяльності. За цей час компанія пройшла шлях від локального дистриб’ютора до національного оператора та виробника власних торгових марок. Сьогодні портфель компанії включає понад 40 контрактів із провідними світовими брендами, такими як L’Oréal, Beiersdorf,Unilever, Henkel, Schwarzkopf, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, Bic та іншими. Крім того, AFINA Group успішно розвиває власні бренди, серед яких "Вухастик", iFresh, Family Home та інші. Загалом вже 3,7 млн домогосподарств в Україні користуються продукцією AFINA Group.

“Відкриття філії та складу у Львові створює нові можливості для наших клієнтів у західному регіоні. Новий логістичний центр стане важливою ланкою для подальшого розвитку партнерських відносин і зміцнення позицій AFINA Group на цьому ринку”, — відзначають в пресслужбі компанії.

AFINA Group продовжує інвестувати у розширення своєї логістичної інфраструктури, розвиток власних брендів та впровадження інновацій, плануючи розширити свою присутність у Європі.