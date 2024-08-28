Агросектор на межі: податковий безлад загрожує банкрутством компаній під час війни

У час, коли аграрний сектор України потерпає від безпрецедентних викликів: війна в країні, посуха, відключення світла, з'являється ще одна загроза – свавілля податкових органів. Одна з жертв цього свавілля – компанія PROMETEY.

Дії податкової інспекції буквально паралізують роботу бухгалтерії, призупиняють фінансову діяльність компанії, змушуючи її працівників зосереджуватися виключно на пошуку порушень, а не на своїй безпосередній роботі. Дуже часто працівники податкової все ж таки не можуть знайти те, що шукали, і тоді висувають звинувачення настільки абсурдні, що і компанія, і навіть самі податківці знають, що це завідомо програшна для них справа в суді.

Зараз же штрафами і судовими спорами все не обходиться, податкова почала справжню війну проти бізнесу. І почала з того, що включають компанії до переліку «ризикових», фактично блокуючи можливість вести бізнес. Це нова тенденція серед перевіряючих органів, яка перетворюється на системну проблему для багатьох підприємств по всій країні. Внесення компанії до цього переліку означає повну паралізацію її діяльності: місяцями, а то й роками компанія буде змушена боротися в судах, щоб відновити свою репутацію та нормальну роботу. Весь цей час сотні співробітників залишаться без зарплат, а аграрна компанія – без можливості сплачувати податки.

Саме в таку ситуацію зараз потрапив агрохолдинг «PROMETEY». Його власник Рафаель Гороян один із перших говорить про знущання податкової над українським бізнесом.

«Зараз одна з компаній агрохолдингу буде рік або півтора боротися за своє існування - саме стільки часу може зайняти розгляд справи в суді, яку вони нам нав'язали. І весь цей час люди будуть без роботи і без зарплати. А це понад 1200 осіб. А податківці, ніби не бачать катастрофічного стану агросектору, продовжують тиснути на підприємства, які вже й так перебувають на межі банкрутства».

Подібні дії податкових органів загрожують не лише конкретній компанії, а й аграрному сектору загалом. В умовах війни, коли агросектор і так переживає серйозні виклики – від втрати кадрів через мобілізацію до постійних обстрілів і атак дронів на елеватори, податкова війна може стати останнім ударом для багатьох компаній. Рафаель Гороян не планує миритися з такою ситуацією в країні. Каже, вона патова для агробізнесу і для PROMETEY зокрема.

«Влада обіцяла бізнес підтримувати. Всюди розповідали про «бізнес нянь», «клуб білих комірців». Це все красиві слова, але сенс то не в тому, як це назвеш, сенс у тому, як це буде працювати. Реальних дій ми не побачили. Не треба смішити людей! Тим більше, що зараз у країні я бачу масштабне банкрутство серед малих, середніх і великих підприємств, особливо в агросекторі. Бізнеси вже на межі виживання через посуху, відсутність світла та паливну кризу. Якщо податкова не припинить своїх дій, ми реально станемо свідками краху однієї з небагатьох українських агрокомпаній, яка ще зберігає робочі місця і платить податки під час війни. І тоді вже буде пізно щось виправляти».

Дії податківців ставлять під загрозу майбутнє цілої галузі, що, у свою чергу, матиме катастрофічні наслідки для економіки у свій країні. Рафаель Гороян уже не вперше наголошує – бізнес і податкова мають домовлятися, кожна зі сторін має озвучувати своє бачення ситуації. А зараз виходить так, що ті, хто мають владу, користуються своєю силою і безкарністю.