Ахметов готує позов до Росії за зруйновані заводи в Маріуполі: сума збитків уточнюється

Ахметов готує позов до Росії за зруйновані заводи в Маріуполі: сума збитків уточнюється

Через пошкодження та знищення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та заводу “Азовсталь” Рінат Ахметов втратив 17-20 млрд доларів.

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що у судовому порядку вимагатиме від Росії компенсації збитків, завданих повномасштабним вторгненням, зокрема у Маріуполі.

Про це він повідомив в інтерв'ю "НВ" .

За словами Ахметова, внаслідок воєнних дій Російської Федерації такі підприємства як “Азовсталь”, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС та ще десяток об'єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики “частково або повністю знищені, або вимушено виведені з експлуатації".

Бізнесмен стверджує, що капіталізація цих об'єктів до повномасштабного вторгнення становила десятки мільярдів доларів.

"Однозначно ми пред'явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях”, - заявив Рінат Ахметов.

За попередньою інформацією, втрати через зруйнування ММК ім. Ілліча та “Азовсталі” внаслідок російської агресії складають від $17 млрд до $20 млрд.

“Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії", - сказав Ахметов.

Окупанти обстріляли "Азовсталь" фосфорними бомбами

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського вторгнення через зруйновані будинки та цивільну інфраструктуру Україні завдано збитків на суму близько 60 млрд доларів.

Читайте також: