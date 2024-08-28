AI Cases Day 2024 від WebPromoExperts — унікальна онлайн-конференція, де провідні компанії України поділяться своїм досвідом і успішними кейсами застосування штучного інтелекту (AI)

Вже 3 вересня відбудеться БЕЗКОШТОВНА онлайн-конференція “AI Cases Day” від WebPromoExperts. Ви зможете ознайомитися з найновішими досягненнями у сфері ШІ, отримати практичні інсайти від провідних експертів, дізнатися про успішні кейси впровадження ШІ у маркетингові стратегії та знайти нові ідеї для розвитку свого бізнесу. Ця конференція допоможе вам отримати практичні інсайти щодо впровадження ШІ, уникнути поширених помилок та підвищити ефективність своїх маркетингових кампаній.

Кому буде корисна конференція:

Маркетологам

Менеджерам з розвитку бізнесу

Фахівцям з інтернет-маркетингу

Підприємцям та власникам бізнесу

Що ви отримаєте:

5 годин корисного контенту на конференції AI Cases Day 2024

Запис та презентації AI Cases Day 2024

Живе спілкування зі спікерами та колегами в чаті

Подарунки від організаторів та партнерів

Сертифікат про участь

Можливість виграти грант на навчання на одному з АІ-курсів Академії

Ви почуєте потужні доповіді від експертів із багаторічним досвідом, обговоримо практичні кейси, історії успіху та власні помилки:

Антон Воронюк (Директор з розвитку бізнесу WebPromoExperts та Webpromo)

Сергій Грабчак (Директор з маркетингу Ощадбанк)

Надія Крепосна (Керівник відділу маркетингу ТОВ «Керхер» )

Михайло Хейна (Керівник креативної студії Арт Депо)

Олексій Данченко (Co-founder, COO omnichannel CDP eSputnik)

Чеховська Євгенія (Performance Marketing Manager at PUMA Ukraine LLC)

Оксана Несміян (Співзасновник благодійного фонду НКО SAB UA)

Інна Воронцова (Фахівець у сфері створення стокових фото та відео)

Коли: 3 вересня 2024

⏰Час: 11:00 (за Києвом)

Не пропустіть унікальну можливість розібратися з найсучаснішими стратегіями та технологіями використання штучного інтелекту, які допоможуть підняти вашу маркетингову стратегію на новий рівень.

Реєструйтеся, участь БЕЗКОШТОВНА!

Деталі реєстрації за посиланням тут