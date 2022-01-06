Біткоїн суттєво "просів": причиною можуть бути масові протести в Казахстані

Біткоїн впав на 4,34% відсотки.

На тлі масових протестів, які охопили майже всю територію Казахстану, економіка країна почала погіршуватися. Зокрема, повідомляється про падіння акцій та біткоїна.

Про це повідомляє портал BitMEX .

За інформацією видання, на тлі протестів суттєво почав падати біткоїн. Так, відімкнення від Інтернету вплинуло на майнерів.

Перша криптовалюта досягла мінімуму – 44 054 доларів. Біткойн впав на 4,34% з 48 689 доларів.

Відомо, що фондовий індекс завершив торги в мінусі. Водночас американський позабіржовий ринок впав на 2,47% відсотки.

Аналітики BitMEX Research зазначають, що у серпні країна вийшла на друге місце у світі з майнінгу головного цифрового активу (процесу створення криптовалюти). Це сталося після того, як підприємства з видобутку криптовалюти масово залишили Китай через повну заборону майнінгу на території країни.



Нагадаємо, сутички у Казахстані сталися на тлі здорожчання скрапленого газу. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Уряд країни пішов у відставку. Токаєв доручив запровадити на півроку в республіці державне регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель до рівня кінця 2021 року.

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