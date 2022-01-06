Біткоїн суттєво "просів": причиною можуть бути масові протести в Казахстані

Біткоїн впав на 4,34% відсотки.
На тлі масових протестів, які охопили майже всю територію Казахстану, економіка країна почала погіршуватися. Зокрема, повідомляється про падіння акцій та біткоїна.
Про це повідомляє портал BitMEX.
За інформацією видання, на тлі протестів суттєво почав падати біткоїн. Так, відімкнення від Інтернету вплинуло на майнерів.
Перша криптовалюта досягла мінімуму – 44 054 доларів. Біткойн впав на 4,34% з 48 689 доларів.
Відомо, що фондовий індекс завершив торги в мінусі. Водночас американський позабіржовий ринок впав на 2,47% відсотки.
Аналітики BitMEX Research зазначають, що у серпні країна вийшла на друге місце у світі з майнінгу головного цифрового активу (процесу створення криптовалюти). Це сталося після того, як підприємства з видобутку криптовалюти масово залишили Китай через повну заборону майнінгу на території країни.
Нагадаємо, сутички у Казахстані сталися на тлі здорожчання скрапленого газу. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. Уряд країни пішов у відставку. Токаєв доручив запровадити на півроку в республіці державне регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель до рівня кінця 2021 року.
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