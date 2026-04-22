Ахметов будує нову електростанцію на Полтавщині за €1,2 млрд

Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю €1,2 млрд.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Станція буде складатися з близько 100 вітрових турбін. Вона зміцнить енергетичну безпеку країни, заміщуючи генеруючі потужності, пошкоджені або знищені внаслідок російських атак, а також прискорить перехід України до більш чистої та децентралізованої енергосистеми.

«Навіть за умов постійних атак ми відновлюємо потужності, масштабуємо відновлювану генерацію та модернізуємо мережі, адже стійка енергосистема є фундаментом виживання та майбутнього процвітання України. За повної підтримки нашого акціонера Ріната Ахметова ми продовжуємо інвестувати під час війни, надсилаючи чіткий сигнал: Україна залишається привабливою для інвестування вже сьогодні, а міжнародні партнери мають реальну можливість долучитися до побудови сучасної, європейської енергосистеми», зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як відомо, ДТЕК Ахметова є найбільшим інвестором в українську економіку за час повномасштабної війни. За даними видання NV, компанія інвестувала понад 100 млрд грн у відновлення енергетики, підтримку її роботи та будівництво нових енергетичних потужностей.

Під час війни ДТЕК ввів в експлуатацію 114 МВт нових вітрових потужностей на Тилігульській ВЕС на півдні України та наразі будує ще 384 МВт, довівши загальний обсяг інвестицій у цей проєкт до €650 млн. Компанія також запустила систему зберігання енергії потужністю 200 МВт — найбільшу в Україні — і реалізує низку інших проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

