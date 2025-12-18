Ахметов допомагає Україні переконати ЄС спрямувати заморожені активи РФ на відновлення - французькі ЗМІ

Реклама

Український бізнесмен Рінат Ахметов долучився до зусиль України, спрямованих на переконання Європейського Союзу використати заморожені російські суверенні активи для фінансування відновлення країни.

Про це повідомляють французькі медіа, зокрема видання Challenges.

За даними видання, інвестиційна компанія Ахметова замовила юридичний аналіз у міжнародної юридичної фірми Covington & Burling щодо правових ризиків використання активів Центрального банку РФ у форматі так званого «репараційного кредиту». У висновках зазначається, що для Росії спроби юридично оскаржити таке рішення є майже безперспективними.

Реклама

Згідно з оцінкою юристів, будь-яка спроба Москви повернути активи через міжнародні судові інстанції наштовхнеться на правове мінне поле: відсутність компетентної юрисдикції, обмеження міжнародних договорів лише захистом приватних інвесторів, а також власну багаторічну позицію Росії щодо вузького тлумачення суверенного імунітету. У результаті юридичні перспективи оскарження використання заморожених активів РФ оцінюються як мізерні.

Висновки Covington & Burling лягли на стіл керівництва Єврокомісії та лідерів ключових країн ЄС.

Французькі ЗМІ підкреслюють, що запропонований механізм не передбачає прямої конфіскації російських активів. Йдеться про правову трансформацію вже чинного режиму заморожування та використання економічної вартості активів до моменту виконання Росією міжнародних зобов’язань зі сплати репарацій.

Питання залишається предметом дискусій усередині ЄС. Частина держав-членів висловлює застереження щодо можливих правових і політичних наслідків, тоді як Європейська комісія наполягає на легітимності такого кроку як пропорційного контрзаходу у відповідь на збройну агресію РФ проти України.

Реклама

Очікується, що 18–19 грудня Європейський Союз має ухвалити остаточне рішення щодо запуску механізму репараційного кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами. Рішення саміту може стати ключовим для подальшої моделі фінансування відновлення України та практики притягнення Росії до фінансової відповідальності за завдані збитки.