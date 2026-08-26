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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Ці кошти підприємства Ахметова з початку повномасштабного вторгнення спрямували на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво нових об’єктів та модернізацію виробництв. Близько $1 млрд із цієї суми SCM вклала безпосередньо у відбудову об’єктів, пошкоджених російськими атаками, насамперед енергетики — теплових електростанцій, підстанцій та електромереж.

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У 2025 році компанія спрямувала на розвиток близько $1,4 млрд (60 млрд грн) капітальних інвестицій — на 57,9% більше, ніж роком раніше.

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Росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК, було пошкоджено близько 30 тис. км ліній електропередачі. Станом на літо 2024 року 90% теплогенерації холдингу було зруйновано або пошкоджено, згодом понад половину потужностей повернуто до роботи.

Окремо бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК «Шахтар» за чотири роки повномасштабної війни спрямували 13,5 млрд грн на гуманітарну та військову підтримку, з яких 2,2 млрд грн — на проєкт «Серце Азовсталі».

Серед інших найбільших приватних інвесторів країни — Юрій Косюк (МХП), Віталій Антонов (ОККО), Геннадій Буткевич (АТБ, BGV Group Management), співвласники «Нової пошти» Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов, Віктор Пінчук («Інтерпайп») та Андрій Веревський (Kernel).

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