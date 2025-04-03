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Акцизні податки на спирт і сигарети: як зміняться ціни у квітні 2025 року
Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%.
Від 1 квітня 2025 року мінімальне акцизне податкове зобов’язання розраховуватиметься з коефіцієнтом 1,1.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Цей коефіцієнт застосовується до всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за такими кодами:
УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра)
2402 20 90 90 90 20 (сигарети з фільтром)
Вартість сигарет в Україні продовжить зростати. Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%. У межах євроінтеграції Київ планував підняти акцизні ставки до 90 євро за 1000 цигарок уже 2025 року. Однак тепер цю мету відкладено, і планується досягти цього рівня до 2028 року.
Згідно з інформацією Держподаткової служби, від 1 квітня 2025 року виробники етилового спирту та біоетанолу зобов’язані враховувати гарантоване податкове зобов’язання під час розрахунку своїх зобов’язань з акцизного податку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року.
Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а 2028 року — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.