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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Акцизні податки на спирт і сигарети: як зміняться ціни у квітні 2025 року

Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
За тютюн доведеться платити більше

За тютюн доведеться платити більше / © pixabay.com

Від 1 квітня 2025 року мінімальне акцизне податкове зобов’язання розраховуватиметься з коефіцієнтом 1,1.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Цей коефіцієнт застосовується до всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за такими кодами:

  • УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра)

  • 2402 20 90 90 90 20 (сигарети з фільтром)

Вартість сигарет в Україні продовжить зростати. Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%. У межах євроінтеграції Київ планував підняти акцизні ставки до 90 євро за 1000 цигарок уже 2025 року. Однак тепер цю мету відкладено, і планується досягти цього рівня до 2028 року.

Згідно з інформацією Держподаткової служби, від 1 квітня 2025 року виробники етилового спирту та біоетанолу зобов’язані враховувати гарантоване податкове зобов’язання під час розрахунку своїх зобов’язань з акцизного податку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року.

Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а 2028 року — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.

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