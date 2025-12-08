Акцизи на пальне зростуть: коли українцям чекати на здорожчання бензину та автогазу

АЗС / © ТСН.ua

Національний банк України попереджає про суттєве подорожчання автомобільного пального з початку 2026 року через заплановане підвищення акцизного податку. До кінця 2025 року ціни на АЗС залишатимуться стабільними, однак із 1 січня 2026 року ринок очікує прискорене зростання вартості бензину, дизельного пального та автогазу.

Про це йдеться у звіті НБУ щодо прогнозів для паливного ринку.

Регулятор зазначає, що підвищення акцизних ставок стане ключовим фактором подорожчання пального у 2026 році та наступних періодах. Зміни передбачені чинним законодавством і набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Ставки акцизного податку зростуть у такому співвідношенні (за 1000 літрів пального):

бензин: із 271,7 євро до 300,8 євро;

дизельне пальне: із 215,7 євро до 253,8 євро;

автогаз: зі 173 євро до 198 євро.

У НБУ наголошують, що навіть з урахуванням зниження оптових цін на бензин у другій половині року, роздрібна вартість на АЗС до кінця 2025 року істотно не зміниться. Це пояснюється очікуваним підвищенням акцизів, яке нівелює стимули для зниження цін.

Повідомляється, що оптовий ринок демонстрував певне зниження вартості бензину, однак у роздрібній мережі суттєвого коригування не відбулося.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін зазначив, що зниження цін наприкінці року є економічно недоцільним: «Немає сенсу знижувати ціни, щоб за кілька тижнів знову їх підвищувати через нові акцизи. Я припускаю, що до весни в нас буде тривалий період стабільних цін на заправках».

За оцінкою НБУ, після впровадження нових акцизних ставок ринок пального увійде у фазу прискореного подорожчання, що впливатиме як на ціни для кінцевих споживачів, так і на загальну інфляційну динаміку в країні у 2026 році.

