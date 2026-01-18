Аліменти на дітей 2026 року: як змінився розмір виплат

Аліменти на дитину — можливість забезпечити її необхідними засобами для життя / © unsplash.com

В Україні 2026 року набули чинності нові фінансові показники, що безпосередньо вплинули на розмір аліментних виплат. Від 1 січня зріс прожитковий мінімум для дітей. Це призвело до зростання мінімального розміру аліментів.

Держава гарантує дитині мінімум, який не може бути меншим за 50% від встановленого прожиткового мінімуму для відповідного віку.

Тепер від 1 січня він становить:

1 408,5 грн на місяць — для дітей віком до шести років

1 756 грн на місяць — для дітей віком від шести до 18 років

У Мін’юсті зазначили, що ці суми формують базовий рівень фінансової підтримки дитини, закріплений на державному рівні.

Аліменти можуть сплачуватися за домовленістю між батьками або стягуватись через суд, якщо між ними немає згоди.

Раніше повідомлялося, що воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені.