Аліменти від держави: хто може їх отримати та як це зробити

Не всі батьки сумлінно сплачують аліменти / © pixabay.com

В Україні передбачено матеріальну допомогу дітям до 18 років, батьки яких з низки причин не сплачують аліменти.

Яку допомогу можна отримувати, якщо чоловік не сплачує аліменти, у яких випадках це можливо і як оформити допомогу пояснюють юристи «Безоплатної правничої допомоги».

Зокрема, аліменти від держави можуть отримати діти до 18 років, якщо один із батьків:

внесений до Реєстру боржників за несплату аліментів

перебуває під слідством, примусовим лікуванням чи у місцях позбавлення волі

визнаний недієздатним

проходить строкову військову службу

місце його перебування невідоме

Сума допомоги вираховується так: прожитковий мінімум для дитини відповідного віку мінус середній дохід сімʼї на 1 особу за останні 6 місяців.

Максимальний розмір її становить:

2 563 грн — якщо дитина до 6 років

3 196 грн — від 6 до 18

Така допомога не може бути меншою за 1 281,50 грн, якщо дитина до 6 років, і меншою за 1 598 грн, якщо дитина від 6 до 18 років (тобто, виплати мають становити більше, ніж 50% прожитмінімуму для дитини).

Тимчасову допомогу призначають кожні пів року, починаючи від того місяця, коли було подано документи. Перерахунок можуть зробити, якщо дитина досягла 6 років або ж змінився розмір прожитмінімуму.

Як оформити допомогу дітям, які не отримують аліменти — куди звертатися і які документи потрібні

Щоб отримати тимчасову допомогу, потрібно написати заяву, до якої додають копію свідоцтва про народження дитини, декларацію про доходи і, за необхідності, довідку про ті доходи, яких немає в держстраху.

Можуть знадобитися й додаткові:

заява з інформацією про того з батьків, хто повинен платити аліменти

копія рішення суду про сплату аліментів

довідка, що батько перебуває під слідством, на лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний недієздатним або проходить строкову службу

довідка з поліції, що місце перебування батька не встановили

Документи подають у ПФУ, ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) або ж через представників місцевих рад. Можна також пакет із документами надіслати поштою до відділення ПФУ або подати онлайн через портал ПФУ чи «Дію».

Раніше повідомлялося, що воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені.