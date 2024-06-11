Америка і Європа зацікавлені у перемозі України і досягненні нею довгострокового економічного успіху – Помпео

Про це пише у своїй колонці для Tagesspiegel ексдержсекретар США Майк Помпео, який нині входить до ради директорів глобального телеком-оператора VEON та його українського активу — Київстар.

«США та Німеччина наразі лідирують у світі за обсягами військової підтримки України. Разом з інституціями ЄС ми взяли на себе тверде зобов'язання підтримувати героїчну оборону України проти російської агресії. Ми можемо зробити ще більше, заохочуючи прямі іноземні інвестиції в Україну для задоволення найнагальніших потреб», — пише Помпео.

Він нагадує слова Міністерки економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце про те, що для досягнення економічного росту та відновлення України самих лише державних грошей буде недостатньо – повинні бути залучені приватні інвестори.

Саме тому Україна має працювати над створенням сприятливого інвестиційного клімату, наголошує Помпео: «Дуже важливо, щоб цю війну було виграно не лише на лінії фронту. Україна повинна мати можливість підтримувати свою внутрішню інфраструктуру та економіку. Україні потрібен інвестиційний клімат, який заохочуватиме більше приватних інвесторів вкладати свій капітал у відбудову зруйнованої країни, щоб оговтатися від цієї війни».

Помпео зазначив, що пишається своєю роллю в залученні інвестицій до економіки України, обіймаючи посаду члена Ради директорів VEON — компанії, акції якої котуються на американській та європейській фондових біржах. VEON є власником компанії «Київстар» - найбільшого в Україні постачальника телекомунікаційних та цифрових послуг. На міжнародній конференції з відновлення і відбудови у Берліні VEON та Київстар представили пакет інвестицій в розмірі 1 млрд. доларів, які будуть вкладені в розвиток та відбудову цифрової інфраструктури України протягом п'яти років (з 2023 по 2027 рр.)

«Така підтримка з боку західного приватного сектору зараз повинна бути спрямована в Україну, щоб вона могла відновитися і процвітати. Це єдиний спосіб підтримати українську економіку та суспільство в умовах війни. Водночас, ці інвестиції створюють фундамент, який дозволить українській економіці вийти на новий рівень одразу після закінчення війни», — пояснив Помпео.

На його переконання, економічна міць України — це її стратегічна перевага у сфері безпеки.

«Співпрацюючи з українським керівництвом у пошуку правильного поєднання урядових політик і ініціатив та підтримуючи ці зусилля великими прямими інвестиціями з боку приватного сектору, ми можемо подолати бачення Путіна і створити краще майбутнє для України і Європи», — пояснив він.

Як історичний приклад успішного економічного зростання, Помпео навів досвід Німеччини після другої світової війни. На його думку, німецький народ домігся успіху у відбудові своєї держави з двох причин. Перша — його політичні керівники створили сприятливі умови для вільної ринкової економіки, таким чином заохочуючи німецьку винахідливість і розвиток промисловості країни. Друга — Німеччина була відкрита для широких прямих іноземних інвестицій, які допомогли її галузям стати світовими лідерами.

«Сьогодні, коли війна в Україні триває вже третій рік, Америка і Європа повинні повернутися до цього перевіреного підходу. Вони повинні спробувати відновити і зміцнити Україну за допомогою потужних прямих іноземних інвестицій. Я впевнений, що ресурси і таланти українського народу в поєднанні з розумною державною політикою, яку проводить українське керівництво, можуть принести сьогодні такий самий успіх, якого ми досягли разом після Другої світової війни», — вважає Помпео.

Він запевнив, що Америка і Європа зацікавлені у перемозі України і досягненні нею довгострокового економічного успіху. Адже політика російського лідера спрямована не лише на знищення України, але й на підрив трансатлантичної безпеки та економічних основ, які десятиліттями забезпечували мир і процвітання Європі.