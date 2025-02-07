Американці масово скуповують італійське вино: у чому причина

Американські імпортери накопичують італійське шипуче вино Prosecco, щоб захиститися від можливого впливу мит, які погрожує запровадити президент США Дональд Трамп на європейські товари.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на інформацію торгової асоціації Союзу італійських вин.

Імпорт італійського ігристого вина в США, в якому 90% становить Prosecco, різко зріс на 41% у листопаді після перемоги Трампа на виборах, значно перевищивши споживчий попит.

Італійські вина не постраждали від мит під час першого президентства Трампа, і на сьогодні не було оголошено про жодні мита проти європейських партнерів. Проте імпортери та дистриб’ютори Prosecco вживають запобіжних заходів для захисту ринку.

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Згідно з даними торговельної федерації, Італія експортує майже чверть свого вина до Сполучених Штатів, залишаючи сектор більш схильним до можливих тарифів, ніж будь-який інший італійський експорт. Торік італійський експорт вина до США склав 1,9 мільярда євро (1,97 мільярда доларів).

Prosecco стало найбільш продаваним італійським вином у Сполучених Штатах минулого року, становлячи майже 40% усіх продажів.

Перші ознаки занепокоєння ринку з’явилися ще до обрання Трампа: поставки Prosecco до Сполучених Штатів зросли на 17% за перші 10 місяців 2024 року. Це можна порівняти з більш скромним однозначним зростанням на наступних двох ринках, Британії та Німеччині. При цьому споживання італійського вина в США за цей період зросло лише на 0,6%.

Нагадаємо, тарифна політика Трампа викликає занепокоєння серед європейських лідерів, оскільки США продовжують тиснути на Канаду, Мексику та Китай.

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