Американці на Геловін можуть витратити рекордні 10 млрд доларів - NRF

Взяти участь у святкуванні планують 65% опитаних проти 58% у минулому році і 68% у передпандемійному 2019 році. При цьому домогосподарства, в яких є діти, більш схильні до того, аби відзначити цю подію: 82% проти 55% з тих, у кого немає дітей.

У Сполучених Штатах Америки витрати на святкування Геловіна можуть досягти в 2021 році рекордного значення - $10,14 млрд. У США свято щорічно відзначають 31 жовтня.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Національної федерації роздрібної торгівлі (NRF), яке проводить Prosper Insights&Analytics.

"Американці планують витратити більше, ніж будь-коли, аби зробити цей Геловін незабутнім. Роздрібні продавці вжили низку заходів, наприклад, привозять продукти на свято раніше, ніж зазвичай, аби їхні полиці були заповнені сезонними цукерками, предметами декору та іншими речами напередодні цього важливого свята", - зазначив виконавчий директор NRF Метью Шей.

Споживачі говорять, що в середньому планують витратити $102,74, що приблизно на $10 більше минулорічного показника. При цьому витрати домогосподарств з дітьми будуть удвічі вище – $149,7 проти $73,6.

Нарядити домашніх тварин до свята планує кожен п’ятий американець. Найбільш популярні - костюми гарбузів, хот-догів та супер-героїв кота чи джмеля.

Для дітей цього року американці найчастіше вибирають костюми Людини-павука, принцес, Бетмена та інших супергероїв. Дорослі ж вважають за краще костюми відьом, вампірів, привидів, кішок і піратів.

Нагадаємо, у США назріває фінансова криза: боргові зобов'язання та соцвиплати незабаром можуть перетнути "боргову стелю", тобто ліміт, який закладений у бюджеті на такі цілі. У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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