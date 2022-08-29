Американська корпорація Dell йде з Росії та звільняє всіх співробітників

Американська корпорація Dell, одна з найбільших компаній із виробництва компʼютерів та серверів, остаточно йде з ринку Росії, звільняючи весь штат співробітників.
Корпорація Dell припинила роботу в Росії через війну в Україні.
Про це пише CNews.
Зазначається, що в Росії компанія посідала перше місце з постачання серверів. У російському представництві Dell, пише видання, працювало близько 50 осіб. Компанія скоротить усіх продавців, відділ маркетингу та технічних фахівців. Останнім днем їхньої роботи буде 30 серпня.
"Техніку працівники залишають собі, але всі дані корпорація видаляє із жорстких дисків та корпоративних телефонів", – розповів CNews колишній співробітник Dell.
Крім того, повідомляється про звільнення 400 розробників ПЗ з санкт-петербурзького офісу розробок. Раніше офіс активно розвивався і планувалося його розширення, однак тепер Dell зосередилася на розвитку центру розробок у Польщі. За словами джерел видання, нікому з росіян не запропонували релокацію.
Раніше стало відомо, що американський банк Citigroup згорне російський роздрібний бізнес та бізнес із роботи з російськими малими та середніми підприємствами.
Читайте також: