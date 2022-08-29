Американська корпорація Dell йде з Росії та звільняє всіх співробітників

Американська корпорація Dell, одна з найбільших компаній із виробництва компʼютерів та серверів, остаточно йде з ринку Росії, звільняючи весь штат співробітників.

Корпорація Dell припинила роботу в Росії через війну в Україні.

Про це пише CNews.

Зазначається, що в Росії компанія посідала перше місце з постачання серверів. У російському представництві Dell, пише видання, працювало близько 50 осіб. Компанія скоротить усіх продавців, відділ маркетингу та технічних фахівців. Останнім днем ​​їхньої роботи буде 30 серпня.

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"Техніку працівники залишають собі, але всі дані корпорація видаляє із жорстких дисків та корпоративних телефонів", – розповів CNews колишній співробітник Dell.

Крім того, повідомляється про звільнення 400 розробників ПЗ з санкт-петербурзького офісу розробок. Раніше офіс активно розвивався і планувалося його розширення, однак тепер Dell зосередилася на розвитку центру розробок у Польщі. За словами джерел видання, нікому з росіян не запропонували релокацію.

Раніше стало відомо, що американський банк Citigroup згорне російський роздрібний бізнес та бізнес із роботи з російськими малими та середніми підприємствами.

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