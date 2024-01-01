"Американські політичні ігри": Годжес пояснив, коли Україна отримає допомогу від США

На це впливають, зокрема, проблеми на кордоні США.

Ситуація України у плані військової допомоги стає все хиткішою. Водночас питання фінансування допомоги Україні від США може вирішитися до лютого 2024 року.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

Він наголосив, те, що зараз відбувається у США нагадує американські політичні ігри.

"У нас дійсно є проблеми на кордоні США. У нас немає правильної політики щодо емігрантів. Не знайдено правильного балансу між залученням людей, які нам потрібні та захистом суверенітету та зупиненням напливу кримінальних банд та наркотиків. Це серйозна проблема в політиці США. І тому республіканці бачать в цьому можливість для тиску", - наголосив він.

У той час, коли Байден та демократи прагнуть надати допомгу Україну, республіканці роблять пріоритетом над міжнародною політикою місцеві, домашні політичні здобутки. Зокрема, республіканська партія зараз, як ніколи вразливою до російської дезінформації та використовує тези російської пропаганди.

"І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось", - сказав він.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що військова підтримка України з боку Заходу є єдиною можливістю перешкодити президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей у війні. Натомість припинення допомоги призведе до того, що країна втратить здатність стримувати окупантів.

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