Американський мільярдер Баффет приїхав на Рівненщину та попрацював комбайнером: фото

Відомий американський бізнесмен, мільярдер та філантроп Говард Грем Баффет відвідав Рівненську область.
Баффет на Рівненщині зустрівся з місцевими фермерами та попрацював комбайнером.
Про це повідомив нардеп Дмитро Соломчук
Американський мільярдер прибув на Рівненщину заздалегідь, проте його поїдку не афішували через питання безпеки. Бізнесмен на Рівненщині з місцевими фермерами попрацювали на комбайнах, зібрали пшеницю та завершили ранні жнива обрядом обжинок.
Також Баффет передав українським аграріям техніку, яка базуватиметься у Рівненській області, а саме: 50 комбайнів, 49 тракторів та різноманітне с/г приладдя.
Фонд Баффета виділив українцям для здійснення майбутньої посівної 90 млн доларів.
"Америка залишається з Україною, США залишаються з Україною", - сказав Баффет.
Нагадаємо, фермер пригнав з Донеччини на Волинь отару овець.
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