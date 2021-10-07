Американський суд погодився прийняти від Тінькова майже $450 млн у справі про несплату податків

Американський суд погодився прийняти від Тінькова майже $450 млн у справі про несплату податків

Тінькову можуть встановити ще один штраф за податкові порушення.

Суд Сполучених Штатів Америки погодився прийняти від Олега Тінькова одноразову виплату в розмірі 448,9 млн доларів у рамках врегулювання справи про несплату податків.

Про це пише ТАСС з посиланням на документи. Всього підприємцю доведеться виплатити 506 млн доларів.

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Судові слухання щодо російського бізнесмена та банкіра Тінькова почалися в лютому 2020 року. Звинувачення стосуються періоду від 2013 по 2019 рік, точніше часу після IPO головної компанії TCS Group на Лондонській фондовій біржі. Тіньков тоді володів акціями групи, в США їх оцінили в $1 млрд. Підприємець подав податкову декларацію, тому що за законом США повинен повідомляти про прибуток від своїх активів. Але, за даними Мін'юсту, занизив в ній свій дохід (він був зазначений в розмірі 206 тисяч доларів).

Минулого тижня стало відомо, що Тіньков, який спочатку заперечував провину, пішов на мирову і визнав один з епізодів податкових порушень. За умовами домовленості, ув'язнення йому більше не загрожує.

Клерк суду повинен отримати кошти у вигляді електронного або поштового переказу або чека, потім вони будуть передані Податковому управлінню США. Для врегулювання податкових претензій Тіньков погодився виплатити суду 506 млн доларів: включно податки за 2013 рік, відсотки за ними і штраф за шахрайство.

Зазначена сума не є штрафом за вирок, адже його суд винесе окремо 29 жовтня 2021 року. За підсумками слідства, Тінькову можуть встановити ще один штраф у розмірі $ 250 мільйонів.

Нагадаємо, раніше відомий російський бізнесмен, голова ради директорів Тінькофф Банку Олег Тіньков заявив про своє бажання присягнути на вірність імператору Володимиру Путіну. На думку Тінькова, Росія не може розвиватися демократичним шляхом, тому що країні потрібен імператор.

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