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Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи - гендиректор ДТЕК Тімченко

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Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи - гендиректор ДТЕК Тімченко

Зріджений газ зі Сполучених Штатів Америки допоможе посилити енергетичну безпеку України та Європи.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Axios.

В інтервʼю зазначається, що Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.

«Наша ідея — побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи», - сказав він.

Також Тімченко розповів, що завдяки відновлювальним джерелам енергії Україна може стати важливою частиною енергобезпеки Європи.

Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.

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