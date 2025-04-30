Америка відчула наслідки політики Трампа: аналітики зафіксували падіння економіки США

Економіка США зменшилась вперше за три роки / © analitika-forex.blogspot.com

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Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) Сполучених Штатів Америки за перший квартал зменшився на 0,3% в річному обчисленні. Водночас за попередні три місяці (четвертий квартал 2024 року) ВВП США показав зростання на 2,4%. Останнє квартальне падіння ВВП у США було 2022 року.

Про це йдеться у попередньому звіті Бюро економічного аналізу США.

У США використовують саме річне обчислення квартального ВВП. Тобто зміни в економіці розраховуються з припущенням, що вони триватимуть протягом року зі сталою швидкістю. Це означає, що фактичне падіння ВВП було дещо меншим, але надає уяву щодо можливого розвитку економічної ситуації.

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На думку аналітиків, зниження ВВП насамперед спричинили збільшення імпорту перед впровадженням нових мит Трампа та зменшення видатків держави. Цей негативний вплив міг би бути ще більшим, але його частково компенсували інвестиції, експорт та споживчі витрати.

Щодо споживчих витрат, за даними Bloomberg, цей показник був найгіршим за півтора року. Зазначається, що на споживчі витрати припадає дві третини ВВП, і у першому кварталі вони збільшились лише на 1,8%.

Єдиний позитивний показник, який вказується у звіті Бюро економічного аналізу США — це витрати бізнесу на обладнання, які показали найбільшу швидкість зростання за останні п’ять років. Цікаво, що найбільший вплив на розмір цих витрат спричинили закупівлі літаків та комп’ютерної техніки.

Нагадаємо, через нові тарифи на експорт до США відбувся найбільший за останні роки обвал американських, британських, європейських та російських акцій. Прогноз брокерської компанії Wall Street JP Morgan свідчить, що світова економіка летить у прірву через торговельну війну Трампа.