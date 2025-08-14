Американцям пропонують дві нафтогазові ділянки на заході України: що відомо про умови

Видобуток нафти / Ілюстративне зображення / © Associated Press

Україна перезапускає конкурси на розподіл корисних копалин на двох перспективних нафтогазових ділянках — Межигірській та Свічанській, пропонуючи особливі умови для інвесторів зі Сполучених Штатів Америки.

Про це у четвер, 14 серпня, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

«Вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень американсько-української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови», — написала Юлія Свириденко.

Деталі про ділянки

Згідно з інформацією Асоціації газовидобувних компаній України, обидві ділянки розташовані на заході країни.

Межигірський блок простягається на території Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, його загальна площа становить 1 515,61 км². Площа Свічанської ділянки, що також розташована в цьому регіоні, становить 1 082,61 км².

Аудит надрокористувачів

Окрім перезапуску конкурсів, прем’єр-міністерка також повідомила про проведення аудиту всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

«Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів. Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України», — наголосила Юлія Свириденко.

Очікується, що перезапуск конкурсів із запропонованими умовами для американських інвесторів сприятиме залученню інвестицій в український нафтогазовий сектор та зміцненню економічної співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, за сім місяців 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили 1,4 млн запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.