Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків «Дарниці» в аптеках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

Про це йдеться в повідомленні комітету.

За попередньою інформацією, з лютого 2025 року відзначається зменшення обсягів реалізації лікарських засобів вітчизняних виробників, серед яких – препарати «Дарниці».

При цьому в АМКУ вважають, що попит на ці ліки залишався стабільним і він переорієнтувався на аналогічні препарати за нижчою ціною.

Раніше «Дарниця» звернулася з  заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

