Аналітики склали рейтинг доступності житла у світі: на якому місці опинилася Україна

Всього до рейтингу ввійшло 109 країн.

Щоб придбати житло, українцеві знадобиться 17 років.

Такі дані озвучили британські аналітики, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Дослідницька група склала рейтинг країн із найдоступнішим житлом. Для цього експерти звели середню вартість квадратних метрів і заробітну плату населення. Потім розрахували: за скільки часу в тій чи в іншій країні людина зможе назбирати на омріяну власну квартиру.

Зрештою, найдоступнішою країною для покупки житла визначили Саудівську Аравію Тут квартиру в сто квадратів можна придбати за 4,5 року. До трійки лідерів також увійшли – Південна Африка та США. Україна у списку на 45 місці – на рівні з Лівією.

Як повідомлялося, українські медики, які отримують зарплату з бюджету, зможуть отримати житло під 5% річних на умовах фінансового лізингу. Відповідну угоду підписали "Укрфінжитло" та Міністерство охорони здоров’я.

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