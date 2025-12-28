Аналітик пояснив, чому шаги не приживуться в Україні

В Україні триває грошова реформа / © УНІАН

Реклама

Фінансовий аналітик Роман Чорний не сумнівається, що більшість народних депутатів підтримає законопроєкт, закривши питання перейменування, і вже наступного року українці поряд із 50 копійками користуватимуться 50 шагами.

Про це він розповів в ефірі «Київ 24 live».

Однак експерт упевнений, що шаг як такий проіснує недовго, оскільки його нівелює інфляція.

Реклама

«Це виключно політичне рішення, тому що коли триває війна витрачати кошти хоч на якісь інші речі, на мій погляд, зовсім недоцільно. І зараз люди будуть тримати в руках ці шаги і плутатися, і це буде їх відволікати від якихось політичних проблем, які можуть відбуватися в нашій країні», — зазначив він.

За його словами, може, і треба відійти від копійок, але зараз стоїть питання інфляції, яка щороку тільки зростає.

«І тому говорити, що ці шаги проживуть якийсь тривалий термін, неможливо. На мій погляд, це максимум чотири роки», — пояснив Чорний.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова «копійка» пропонують запровадити «шаг».

Реклама

Перейменування є частиною ширшої політики дерусифікації та дерадянізації, яка охоплює мову, культуру та економіку. Для громадян зміна назви не вплине на вартість чи функціональність монет — це лише символічний крок, що підкреслює незалежність та ідентичність України. Економісти зазначають, що реформа також сприятиме спрощенню обігу дрібних монет та модернізації грошової системи.