Анатолій Шинкарьов - засновник блокчейн-компанії ITFreedom - розповів, як за допомогою блокчейну боротися з корупцією

Саме корупція є однією з головних проблем сучасного суспільства. Багато країн вигадали свої способи боротьби з цим пороком, але сучасні технології здатні більш ефективно допомогти в повному викоріненні корумпованості з усіх шарів суспільства.

Розглянемо основні поняття:

Корупція - це зловживання повноваженнями, службовим становищем, владою, ресурсами або грошима з метою отримання особистої вигоди, незаконного збагачення або привілеїв. основними прикладами є отримання хабаря, зловживання бюджетними або іншими ресурсами, порушення закону, відхилення від правил і процедур та інші дії, спрямовані на шкоду інтересам суспільства.

Про особливості блокчейну та те, як зупинити корупцію з його допомогою, розповідає засновник блокчейн-компанії ITFreedom Анатолій Шинкарьов.

Блокчейн - це розподілена база даних, яка зберігає інформацію про транзакції та інші записи у блоках, що пов'язані між собою ланцюжком (звідси й назва "блокчейн" - "ланцюжок з блоків"). Кожен блок містить унікальний код (хеш), який створюється на основі інформації в блоку, а також посилання на попередній елемент в ланцюгу.

Як блокчейн допоможе боротьбі з корупцією?

Блокчейн може повністю усунути корумпованість на всіх рівнях суспільства. Це стане можливим завдяки:

Децентралізації

При використанні блокчейну не буде єдиного органу контролю за розподілом грошей, а це означає що прозорість забезпечена. Іншими словами, у будь-якого району та будь-якої громади буде свій бюджет, поповнення та витрати якого мешканці зможуть відстежувати.

Реєстр блокчейну

Реєстр блокчейну, який не підлягає змінам, забезпечує безпеку транзакцій шляхом збереження записів про них в незмінному вигляді. Такий підхід ускладнює завдання корумпованим особам, які можуть намагатися підробити дані або маніпулювати ними.

Смарт-контракти

Смарт-контракти - це контракти, виконання яких автоматизоване та напряму записане в коді. Умови угоди між продавцем та покупцем не мають посередників або третіх сторін, що дозволяє зменшити ризики корупції.

Прозорість

Прозорість - це одна з переваг технології блокчейн, яка забезпечує доступність інформації для всіх учасників. Це може допомогти в боротьбі з корупційними практиками, особливо в контексті державних закупівель.

Управління логістичними ланцюгами

Блокчейн може бути використаний для моніторингу та перевірки справжності продуктів та послуг вздовж усього логістичного ланцюга, що в свою чергу запобігає появі фальшивих товарів на ринку та знижує ризик корупції.

Які країни вже використовують блокчейн?

У різних країнах світу ці сучасні технології активно використовуються для боротьби з корупцією. У Естонії, наприклад, надійність та прозорість виборів забезпечується завдяки використанню блокчейну. У Гані створена система електронних платежів, що базується на даній технології, яка вирішує проблеми з фальсифікацією грошових коштів. У Державному земельному кадастрі України також успішно застосовується блокчейн.

Недоліки використання блокчейну

У блокчейну, як і в будь-якій іншій технології, є свої недоліки. Розглянемо головні з них:

Ризик виникнення технічних проблем;

Вразливості системи безпеки можуть бути використані для створення технічних проблем.

Мало користувачів;

Важливим аспектом боротьби з корупцією за допомогою блокчейну є залучення великої кількості користувачів.

Складність розуміння;

Не так багато людей знають про блокчейн достатню кількість інформації, щоб ефективно використовувати його в боротьбі з корупцією.

Підсумок

Блокчейн має потенціал стати потужним інструментом у боротьбі з корупцією, забезпечуючи прозорість, облік та автоматизацію процесів. Однак не варто забувати, що ця технологія також несе в собі певні ризики. Завдяки блокчейну можна створити ефективний метод реалізації прозорості в будь-якому процесі, пов'язаному з фінансами та не тільки.