Андреюс Трофимовас: інтерес до інвестицій у FinTech зберігається на тлі глобальних змін ринків

За його словами, в умовах волатильності змінюється сам підхід до інвестицій: на перший план виходять не лише показники зростання, а й здатність бізнесу адаптуватися до нових умов.

«Сьогодні інвестори дедалі менше орієнтуються виключно на дохідність. Важливішими стають стійкість моделі, прозорість і здатність компанії працювати в різних ринкових умовах», — підкреслює Трофимовас.

Чому FinTech залишається у фокусі

Ключовим драйвером розвитку сектору залишається цифровізація фінансових послуг. Доступ до фінансових продуктів став швидшим, простішим і технологічнішим, а бар’єри для користувачів суттєво знизилися.

«Те, що раніше вимагало складної інфраструктури, сьогодні доступно онлайн. Це змінює не лише клієнтський досвід, а й саму логіку розвитку фінансових сервісів», — зазначає Трофимовас.

Водночас він наголошує, що FinTech дедалі частіше розглядається не як окрема галузь, а як частина ширшої трансформації фінансового ринку.

Різні ринки — різні моделі

За словами Андреюса Трофимоваса, однією з ключових особливостей FinTech є неможливість використовувати універсальні рішення.

«Модель, яка успішно працює в одній країні, може виявитися неефективною в іншій. На це впливають регуляція, поведінка клієнтів і економічне середовище», — пояснює він.

Саме тому міжнародні компанії роблять ставку на поєднання глобальної стратегії та локальної адаптації.

Як змінюється роль інвестицій у FinTech

Сьогодні участь у розвитку FinTech дедалі частіше пов’язана з інвестиціями у технологічні компанії або створенням власних фінансових продуктів.

«Йдеться не лише про вкладення в бізнес, а й про розвиток унікальних власних рішень, які можуть масштабуватися на різних ринках», — зазначає Трофимовас.

За його словами, такий підхід дозволяє гнучко реагувати на зміни та швидше адаптуватися до нових вимог.

Глобальні тренди ринку

За оцінкою Трофимоваса, розвиток FinTech у найближчі роки визначатиметься кількома ключовими трендами:

* новий рівень автоматизації процесів із впровадженням АІ

* посилення регуляції на більшості ринків, впровадження RegTech

* фокус на compliance та вимогах до управління ризиками

* посилення конкуренції та швидке зростання глобальних гравців

«Фінансовий ринок стає більш вимогливим до якості продуктів і стійкості бізнес-моделей. Це впливає на всіх учасників — від стартапів до великих міжнародних компаній», — каже він.

FinTech переходить від зростання до стійкості

У найближчі роки ключовим фактором для FinTech-компаній стане не стільки зростання, скільки здатність працювати в умовах постійно змінюваної регуляції та ринкового середовища.

«Сьогодні виграють ті, хто вміє швидко адаптуватися до нових вимог — від регуляції до поведінки клієнтів. Це стає важливішим, ніж сама технологія», — підсумовує Андреюс Трофимовас.