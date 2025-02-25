Аномальне здорожчання: в Україні підскочили ціни на стратегічний продукт

У лютому 2025 року спостерігається зростання цін на деякі бакалійні товари, зокрема на соняшникову олію.

В Україні від початку 2025 року стрімко дорожчає олія. Так, вартість соняшникової олії в українських магазинах становить від 60 грн за 850 мл-1 л.

Про це пишуть аналітики із посиланням на статистику "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

Через зростання вартості насіння та світового попиту ціни на олію в Україні становлять від від 57,50 грн до 80,50 грн.

Лише за останній зимовий місяць олія побила рекорд швидкості зростання ціни за останні кілька років, кажуть фахівці.

"Це зумовлено підвищенням вартості насіння, яке становить значну частину собівартості продукції, а також зростанням світового попиту та коливанням нафтових цін", – пояснюють експерти.

Водночас ціни на хліб стабільні, але зростання вартості сировини й енергоносіїв створює тиск на майбутнє підвищення цін, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти прогнозують подальше здорожчання овочів, адже тепличне господарство в Україні не здатне повністю задовольнити попит споживачів.

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