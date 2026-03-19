Аномальні морози знищили врожай: скільки коштуватимуть ягоди та фрукти

Ціни на фрукти та ягоди цьогоріч здатні серйозно вдарити по гаманцю українців / © Associated Press

Зимові морози пошкодили частину врожаю в садах, особливо постраждали абрикоси та яблука, що може вплинути на збільшення цін.

Про це пише The Page.

Як українські сади та ягідники витримали зиму 2026

Найважче було на Півдні, де снігу майже не було, а морози часом сягали -18°C. Там коріння рослин сильно перемерзало без снігової ковдри.

Як зазначає Олександр Соколов, генеральний директор компанії «Про-Консалтінг», зимовий період 2026 року створив передумови для дефіциту вітчизняних фруктів.

«Найбільшого термічного стресу зазнали насадження на півдні України. Найвищу вразливість продемонстрували кісточкові (абрикос, вишня, черешня) та яблуні», — уточнює Соколов.

«Щоб виявити кількість дерев, яка постраждала від морозу, потрібно, щоб середня добова температура збільшилась. Тому зрозуміліше буде наприкінці березня. Наразі під ризиком насамперед молоді дерева та ті, які не розраховані на такі довготривалі морози», — наголошує Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Експерт додає, що без снігового покриву під час таких морозів ризик втрат був би дуже високим і міг би вплинути на весь урожай.

Проте на Миколаївщині певні втрати вже підтвердилися. Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, результати відрощування зразків гілок, які зрізали і помістили в тепло 8 лютого, виявили пошкодження від 16 до 56% листкових бруньок у абрикоса, вишні, черешні та яблуні.

Головною причиною стали морози 1–3 лютого, коли температура опускалася до -15˚С та нижче.

Можлива втрата чи зменшення врожаїв фруктів призведе до збільшення на прилавках імпортної продукції, що матиме вплив на ціну, адже під час її формування закладаються додаткові витрати на логістику.

В Україні зростають ціни на продукти — останні новини

В Україні знову фіксується здорожчання основних продуктів, що суттєво впливає на витрати споживачів.

Річна інфляція в Україні у лютому 2026 року досягла 7,6%: ціни ростуть швидше за прогнози через дороге пальне та імпортні продукти.

У Нацбанку зазначають, що загальна інфляція залишається помірною. Проте через недешеві енергоносії та світові конфлікти ціни можуть зростати швидше.

Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.

Також стало відомо, що Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.