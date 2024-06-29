Аномальний дефіцит кадрів: в Україні у трьох галузях злетіли зарплати

У ресторанно-готельному бізнесі, будівництві та водному транспорті зарплати за рік зросли на понад 40%.

В Україні через дефіцит кадрів злетів розмір зарплат у трьох галузях. У ресторанно-готельному бізнесі, будівництві та водному транспорті зарплати за рік зросли на понад 40%.

Про це пише OBOZ.UA.

Найбільше (44,1%) зросли зарплати у сфері тимчасового розміщення і організації харчування (готельно-ресторанний бізнес, HoReCa (поняття, що використовується операторами й учасниками ринків громадського харчування та готельного господарства на позначення т.зв. індустрії гостинності). Згідно з даними work.ua, у першому кварталі 2024-го в цій галузі в середньому за тиждень відкривали до 4,8 тис. вакансій та розміщали до 4,8 тис. резюме.

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З квітня дефіцит кадрів у цій галузі критично посилився. Як результат, у травні за тиждень відкривали 5,7 тис. вакансій та розміщали 3,1 тис. резюме. Отже, на одного співробітника було майже дві вакансії. Тепер не ресторани та готелі обирають собі персонал, а працівники цієї сфери обирають собі ресторани та готелі.

Рестораторка, голова Асоціації ресторанів та готелів Дніпра Олена Булах у коментарі OBOZ.UA розповідає: шукати персонал стало втричі важче. Багато жінок виїхали за кордон, а чоловіки – захищають країну в складі ЗСУ. "Ті, хто залишився, часто хочуть неаргументовані зарплати. Люди мають відпрацьовувати свою зарплату...Персонал шукати стало дуже важко. Ті, що знаходяться, не мають досвіду та одразу хочуть собі зарплати такі, як до великої війни заробляли ті, хто вже має високий рівень кваліфікації", – скаржиться Булах.

Зарплати в цій галузі зросли до 15 тис. грн. Два роки тому, в першому кварталі 2022-го, українці в готельно-ресторанному бізнесі заробляли всього 10,5 тис. грн. Втім, незважаючи на значне зростання, до середньої зарплати HoReCa ще далеко. Частково це пояснюються тим, що в закладах харчування часто офіційно виплачують тільки мінімалку, а решту – в конвертах.

На другому місці за темпами зростання зарплат опинилось будівництво. У середньому за рік зарплати в цій галузі зросли на 44%, при цьому зарплата все ще становить у середньому всього 14,5 тис. грн.

Будівництво – галузь, яка постраждала від дефіциту кадрів чи не найбільше. На будмайданчиках традиційно було більше вакансій для чоловіків. Мобілізація призвела до того, що компанії втрачали цілі бригади.

На третьому місці за рівнем зростання зарплат опинилась галузь "водний транспорт". Тут у середньому українці стали заробляти за рік на 42% більше – близько 26 тис. грн. До великої війни, у першому кварталі 2022-го, в цій галузі в середньому платили 12,6 тис. грн.

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