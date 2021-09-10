Антикризовий штаб виправлятиме ситуацію з провалом закупівель на Укрзалізниці

Закупівля критично важливих товарів на Укрзалізниці перебуває у критичному стані, що загрожує зривом перевезень.

Виправляти ситуацію буде Антикризовий штаб, створений урядом за рішенням РНБО, повідомляє Міністерство інфраструктури.

Перше засідання штабу відбудеться 16 вересня. Його очолив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а до складу ввійшли в.о. голови правління УЗ Олександр Камишін, заступники міністрів інфраструктури, фінансів та економіки, представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету, EBA, ACC тощо.

«Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу – рівень забезпечення номенклатури за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель — 34%. Стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень», - говорить Кубраков.

За оцінками міністра, план постачання запасних частин, матеріалів та обладнання в АТ «Укрзалізниця» не перевищує 9%, централізоване постачання матеріалів для колійного господарства становить лише 10%, зірвано закупівлі стрілочних переводів та запасних частин до них. Через перебої з пальним вже двічі за рік зупинялись перевезення.

«Першочерговим завданням, яке має вирішити Антикризовий штаб, є налагодження процесу закупівель та ритмічних поставок матеріально-технічного забезпечення, зокрема за критичними для інфраструктурного, вагонного та локомотивного господарства позиціях», - підкреслили в Міністерстві інфраструктури.

Як повідомлялось, у серпні у присутності Президента України Володимира Зеленського було підписано меморандум, який допоможе залучити експортне фінансування для української залізниці, в тому числі для виконання робіт у рамках програми «Велике будівництво».

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