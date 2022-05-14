Антимонопольний комітет почав розслідування на ринку пального: не виключають змову мереж АЗС

Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо можливого порушення найбільшими мережами АЗС законодавства про захист економічної конкуренції.

Представники АМКУ та учасники ринку провели зустріч і обговорили критичну ситуацію на ринку пального.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади. Дані, які надходять, є суперечливими, зазначають в АМКУ. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого – окремі оператори не продають його на АЗС, а там, де продажі відбуваються – великі черги. В АМКУ хочуть переконатися, чи не могла криза бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему - уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання пального змінилася.

Черги на автозаправних станціях зменшаться, а ціни на пальне - стабілізуються

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