Антимонопольний комітет повинен зайнятися облгазами Фірташа та не допустити зростання тарифу на розподіл газу – політолог

Ціна на газ на світових ринках зросла.

Антимонопольний комітет має дати по руках жадібним облгазам Фірташа, які хочуть необґрунтовано підвищити тариф на розподіл газу.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов.

"Внутрішні ціни, які компанії беруть за розподіл, за доставляння газу. Їх зараз хочуть місцями підвищити у 8,5 разів. Жодних підстав для цього немає", — сказав Сазонов в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив: ціна на газ на світових ринках зросла через шантаж Росії, і облгази аргументують свою вимогу підвищити тариф на розподіл газу цим фактом, хоча жодного відношення тарифи на доставку блакитного палива до зростання ціни на нього не мають. На думку політолога, власник облгазів Дмитро Фірташ у такий спосіб банально намагається заробити.

"Кому належать ці "облгази," ми знаємо. Їх свого часу Янукович відписав Фірташу. Просто людина хоче заробити, просто компанії хочуть збільшити свій прибуток багаторазово за рахунок людей і замаскувавши це під високу ціну на газ. Ціна на газ до весни впаде – це точно. А за розподіл немає сенсу переплачувати. І тут держава має втрутитися", — сказав Сазонов.

Він наголосив: Антимонопольний комітет зобов'язаний втрутитися у ситуацію та не допустити необґрунтованого підвищення тарифів на розподіл газу.

"Немає жодних підстав для підвищення цін. Антимонопольний комітет може цим займатися вже зараз - дати їм трішки по жадібних руках", — підсумував Сазонов.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів представили проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу в 2022 році, якими передбачається їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни на природний газ. Якщо таке рішення буде ухвалено, кубометр газу для українців подорожчає від 2 до 8 гривень.

Водночас у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, зазначили, що обґрунтованість таких проєктів буде ретельно перевірена, наголосивши, що регулятор затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання