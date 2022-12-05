"Антирекорд": у Раді повідомили, скільки безробітних зареєстровано в Україні

Кількість українців без роботи "падає" від червня

В Україні офіційно зареєстрованих безробітних, за останніми даними, понад 200 тисяч громадян.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, станом на 1 листопада було зареєстровано близько 210 тисяч безробітних.

"Знову ж - це антирекорд, ніколи в історії спостереження безробіття в Україні такого низького показника не було", - написав він.

Железняк зауважив, що кількість безробітних в Україні "падає" від червня. З його слів, більшість змін відбулися наприкінці вересня. До того ще у травні були впроваджені зміни про спрощення реєстрації на обліку.

Нардеп також нагадав зміни, які відбулися і могли вплинути на кількість зареєстрованих осіб:

Виплата з безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів

Чоловіки мають перед реєстрацією із безробіття принести документи з воєнкомату.

Також читайте Яку зарплату заробітчани отримують у Польщі і скільки з них переказують її до України - результати опитування

На його думку, в цій тенденції є дві інші головні причини - виїзд за кордон або можливість працевлаштуватися після втрати роботи на початку війни.

Нагадаємо, статус безробітного в Україні можна підтвердити дистанційно. Так, особам, які перебувають на території, де тривають воєнні дії, рекомендують телефонувати на номери "гарячих ліній" Державного та регіональних центрів зайнятості.

За даними заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, внаслідок російської агресії в Україні як мінімум 5 мільйонів людей втратили роботу. Через бойові дії Україну покинули щонайменше 7 мільйонів людей.

Читайте також: