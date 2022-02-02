Антирекорд запозичень: на аукціоні ОВДП до держбюджету залучено мінімальну суму за понад два роки

Для фінансування державного бюджету було залучено лише 213,8 млн грн.
На аукціоні облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) України, який відбувся у вівторок, 1 лютого, було встановлено новий антирекорд внутрішніх запозичень за більш ніж два роки.
Про це стало відомо з інформації, опублікованої пресслужбою Міністерства фінансів.
Державні боргові цінні папери Мінфін випускає та використовує для залучення додаткових грошових ресурсів на потреби бюджету.
На останньому аукціоні Мінфін запропонував інвесторам придбати цінні папери, номіновані в гривні, з терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки, а також в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 1 рік.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,50%, а за 2-річними - 13,00%. Середньозважена дохідність за 1-річними доларовими паперами склала 3,7%.
Оскільки Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 1,5-річні ОВДП в гривні, ці аукціони не відбулися.
“За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 213,8 млн грн в еквіваленті”, - йдеться у повідомленні.
Як зауважили фінансові аналітики сервісу ICU, навіть у першу хвилю пандемії COVID-19 бюджет позичав загалом більші обсяги коштів. Менші обсяги запозичень були ще понад два роки тому - у січні та жовтні 2019 року.
Нагадаємо, у бюджеті бракує коштів для виплати по 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19.
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