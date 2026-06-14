Скандал із платіжками у Києві: суми за опалення може перевірити Антимонопольний комітет

Платіжки за опалення в Києві / © Pixabay

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У червні тисячі киян отримали платіжки за опалення, датовані січнем. У платіжках подекуди «вимальовували» суми у тисячі гривень за опалення, якого фактично не було. Економіст та колишній радник президента Олег Устенко заявив, що Антимонопольний комітет може розпочати перевірку за фактом нарахувань для киян.

Про це Устенко розповів в ефірі Новини.LIVE.

Платіжки за опалення для киян може перевірити Антимонопольний комітет

За словами Устенка, Антимонопольний комітет може розпочати перевірку факту того, наскільки обґрунтованими є суми у платіжках киян за опалення за січень 2026, які надійшли у червні.

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Зайві нарахування з платіжок приберуть, однак проблема залишиться, адже хтось має покрити глобальну діру для підприємства-монополіста. Це може бути або бюджет Києва, або бюджет України.

«Держава буде змушена шукати додаткові кошти, яких, в принципі, теж немає. І тому я очікував би те, що з високою долею вірогідності ми повернемося до такого ганебного явища 1990-х років, коли збільшується заборгованість держави по платежах своїх контрагентів, в такому випадку — для монополіста», — каже Олег Устенко.

Антимонопольний комітет може перевірити все, що стосується собівартості опалення, куди спрямовували гроші, і в скільки опалення обходилося кожному киянину.

Чому у червні прийшли платіжки за опалення

Нагадаємо, у червні 2026 року мешканці Києва масово отримали нові та повторні платіжки за опалення за січень, що викликало значне обурення у соціальних мережах. Споживачі скаржилися на незрозумілі донарахування та вимоги оплатити послуги, які фактично не надавалися або вже були оплачені в лютому.

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У відповідь на це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді пообіцяла провести ретельну перевірку за конкретними адресами, запевнивши, що за відсутності послуг платіжки мають бути з «нулями», та доручила розібратися з цим питанням віцепрем’єру Олексію Кулебі.

Зі свого боку в «Київтеплоенерго» пояснили, що масовий автоматичний перерахунок торкнувся понад мільйона квартир і був виконаний у червні згідно з новою постановою Кабміну №683, яка набрала чинності у травні та впровадила алгоритм коригування тарифів.

За даними підприємства, нарахування не проводилися раніше через відсутність механізму, а сам перерахунок нібито зменшив суми для 99% споживачів у середньому на 40% (загалом на понад 720 млн грн). Директор СПП «Енергозбут» Костянтин Лопатін також наголосив, що січень 2026 року став вкрай складним через аномальні морози та понад 1200 пошкоджень тепломереж внаслідок атак на інфраструктуру.

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