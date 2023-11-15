Апеляційний суд визнав законність націоналізації "ПриватБанку" – НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень про виведення "ПриватБанку" з ринку за участю держави та підтвердив правомірність його націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанк" за участю держави приймалося відповідно до норм законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення "ПриватБанку" колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень", – зазначив представник юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Він констатував, що усі рішення державних органів щодо націоналізації "ПриватБанку" є чинними.

18 грудня 2016 року НБУ ухвалив рішення про визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави й звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку.

Нагадаємо, клієнти "ПриватБанку" скаржаться на блокування рахунків.

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